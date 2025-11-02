113 г. духовност, знание и родолюбие в ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Долно Осеново

По повод патронния празник на Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ и Деня на народните будители ученици и учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап тържествено отбелязаха 113 години от основаването на своето училище – храм на знанието, духовността и българщината. Празникът бе посветен на делото на светеца и неговия завет към всички българи – да пазят историята си, да обичат родината и да се гордеят с езика си.

Тържеството започна с драматизация на сцена от живота на Паисий в килията на Зографския манастир, припомняйки момента, в който с перо и слово той запалва огъня на българското национално самосъзнание. Малки и големи ученици рецитираха стихове и представиха откъси, разкриващи значението на „История славянобългарска“ за съхраняването на българския дух.

Ученици от прогимназиален етап представиха любопитни факти и събития за народните будители и възрожденци, демонстрирайки задълбочени знания и родолюбив дух. Гимназистите се включиха в забавен, но образователен куиз в пет категории: „Паисий Хилендарски“, „Народни будители“, „Революционери“, „Изображения“ и „Важни дати“. Състезанието предизвика истинско вълнение и показа, че познаването на историята може да бъде вдъхновяващо и приятно.

Учители и ученици от начален етап подготвиха рецитал, посветен на живота и наследството на Паисий, а след официалната част децата се включиха в разнообразни подвижни и настолни игри. Празничният ден завърши с послание към всички: Да бъдеш будител днес означава да пазиш българското слово, традиции и история – не само в учебниците, но и в ежедневните си дела.

ИВАН ПЕТРОВ