118 години памет за Мануш Войвода, десетки се включиха във възпоменателно шествие

Десетки родолюбци се включиха във възпоменателно шествие до Манушов гроб над село Долна Рибница по повод навършването на 118 години от смъртта на Войводата.

Именно в м. Трънката на 7 февруари 1908 г. Мануш Георгиев и неговите четници водят десетчасово сражение срещу многоброен отряд – битка, известна в историята на революционното движение като Петричката епопея.

Загиват Мануш Георгиев и 23-ма негови четници. Героичното дело ще бъде винаги свидна страница в родната история, която поколенията ще пазят.

Потвърждение в тази посока беше включването и тази година в събитието на деца от сдружение „Млад планинар“ и деца от село Долна Рибница, които учат и пазят спомена за героите ни.

В началото на шествието отново беше портретът на Мануш Войвода и българското знаме.

Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Димитър Чолев се обърна с емоционални думи към участниците във възпоменателното шествие и изрази благодарност за включването им в патриотичната проява.

Към присъстващите се обърна и кметът на село Долна Рибница Стефан Златинов.

На Манушов гроб с признателност бяха положени цветя.