12-годишната Илайда, лауреат на фондацията на Бербатов, с шест танца завоюва 6 световни титли за България на Dance World Cup 2025 в Испания

Освен златните отличия, шестокласничката донесе на страната още две престижни международни награди: Best Choreography и The Artistic Director Award за груповата хореография “The final Curtain”, с която нейният отбор бе отличен сред стотици участници от цял свят

Световното първенство на Dance World Cup 2025, което се проведе в Бургос (Испания) от 3-и до 12 юли, беше още един триумфален момент за успешната българска танцьорка Илайда Хюсеинова. Илайда е ученичка от 6 клас. Лауреат е на Фондация „Димитър Бербатов“. След години, в които непрекъснато доказваше, че талантът и трудът се възнаграждават, 12-годишната Илайда постигна една от най-високите си цели: да завоюва световна титла с всеки танц, с който се състезава. Тази година тя излезе на сцената с шест танца и спечели злато и световна титла с всеки един от тях. Тя е единствената българка с такова постижение.

Във форума взеха участие 51 държави и 9000 танцьори. Илайда вече се състезава в по-голямата възрастова категория, което само прави успеха й още по-впечатляващ. Предизвикателството беше преодоляно с демонстрация на класа, зрялост и артистичност, достойни за световната сцена. Нейните златни танци бяха: класически балет с Harlequinade Variation, поставена и подготвена от А. Алексиева; модерн с Your Time is UP по хореография на Денислав Иванов (който само 3 дни по-късно беше обявен за най-добър танцьор на конкурса); лирикъл с Gon’ make you mine по хореография на Н. Георгиева и М. Узунова; джаз с Anything goes, поставен от Ал Блакстоун; както и The last Dove (трио) и The final Curtain (група).

Освен златните отличия Илайда донесе на страната още две престижни международни награди: Best Choreography и The Artistic Director Award за груповата хореография The final Curtain, с която нейният отбор бе отличен сред стотици участници от цял свят.

Изключителен момент в тазгодишното издание на конкурса бе и представянето й на Theatrical Gala – второто по значимост събитие в рамките на Dance World Cup (след галавечерта за по-големите участници). Там тя бе избрана за Runner-Up Winner.

Сценичното представяне на Илайда не остана без коментарите на международното жури. Легендарният хореограф Алън Бъркит изрази възхищението си, че „джазът на Илайда е нещо невиждано и изключително впечатляващо“. А Колин Стайнер не пропусна да й сподели, че я помни от предишни години и не може да повярва в колко голям и осъзнат артист се е превърнала.

Илайда получи и 100% стипендия за Summer Dance Intensive за Pineapple Dance Studio.

Илайда не просто печели титли – тя вдъхновява. Всеки нейн успех е резултат от безкомпромисна работа, страст към изкуството и дръзки мечти. С вече над 25 световни титли тя продължава да доказва, че българският танц има своето място сред най-добрите в света.

В момента Илайда е в Англия, където участва в нов международен конкурс. След това й предстоят няколко елитни летни академии, които ще я отведат още по-близо до световната сцена, за която мечтае.

Илайда е горд член на Клуб 2020, Клуб 2021, Клуб 2022, Клуб 2023 и Клуб 2024 „Успелите деца на България“ на Фондация “Димитър Бербатов“. Лауреат е на голямата награда за 2021-ва, 2022-ра и 2023-а година.

Каре

„Няма думи, които наистина могат да изразят дълбочината на благодарността ми към вас. Преди да стана човекът, който съм днес, преди възможностите и признанието, ти вярваше в мен. Ти видя нещо в мен, когато все още бях момиче, преследващо мечта, и този вид вяра е нещо рядко и безценно.

Благодаря ви за непоколебимата подкрепа, за всяка окуражаваща дума и за това, че винаги знаете точно какво да кажа в точния момент – независимо дали се съмнявах в себе си, борейки се или просто се нуждаех от куража да продължа. Твоите напътствия бяха светлина по пътя ми, напомняйки ми, че съм способна на повече, отколкото понякога вярвам.

Вашата доброта, мъдрост и щедрост оказаха трайно влияние върху живота ми не само като ментор, но и като човек, чието сърце и думи вдъхновяват и въздигат. Повече от благодарна съм, че те имам в моя ъгъл и винаги ще нося твоята подкрепа със себе си.

Пожелавам ти само щастие, здраве и още безброй успехи. Нека животът ти върне цялата доброта, която даваш на другите, умножена многократно”, написа Илайда в Инстаграм и постна снимки с Димитър Бербатов.