12 заразени в Благоевград, нови 298 случаи на коронавирус у нас

298 са новите потвърдените случаи на коронавирус у нас през изминалото денонощие. Това показват данните към полунощ в Единния информационен портал.

Направени са 4 884 PCR теста.

За денонощието излекувани са 106 души, а починалите са четирима.

Най-много от новите потвърдени случаи отново са в столицата София – 92. В Пловдив те са 38, във Варна – 35.

По области те са: Благоевград – 12; Бургас – 1; Варна – 35; Велико Търново – 15; Враца – 6; Добрич – 14; Кърджали – 2; Кюстендил – 12; Ловеч – 1; Пазарджик – 6; Перник – 4; Плевен – 4; Пловдив – 38; Разград – 2; Русе – 9; Силистра – 2; Сливен – 8; Смолян – 6; София област – 13; София (град) – 92; Стара Загора – 8; Търговище – 2; Хасково – 4; Шумен – 2.

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