12 малки правила за по-щастлив и пълноценен живот

Щастието е мечтано от всеки, а долните съвети могат да ви помогнат по-лесно да го постигнете.

1. Приемете себе си и очаквайте повече от себе си

За да бъдете по-щастливи, насочете се към самосъстрадание и признайте естествените граници на вашата природа. Също така се стремете да растете и да излизате извън зоната си на комфорт.

2. Работата е една от най-опасните форми на отлагане

Много често отлагането на работата приема формата на ненужно проучване. Може да изглежда като работа, но ако всъщност не ви помага да постигнете работните си цели, се заблуждавате.

3. Това, което правите всеки ден, е по-важно от това, което правите от време на време

Ако ходите на 20-минутна разходка през повечето дни всеки месец, е добре да пропускате няколко дни тук-там. Ако се разхождате по един час само веднъж месечно, няма да постигнете много.

4. Силният глас отблъсква, както и привлича

Ако се стремите да бъдете толкова меки, че никой да не може да не се съгласи с вашите заключения или да възрази срещу вас, работата ви ще бъде безлична и скучна.

5. Перфекционизмът не се движи от високи стандарти, а от тревожност

Ако се чувствате измъчвани от перфекционизъм, не се притеснявайте за понижаване на стандартите си, а по-скоро работете за справяне с тревогите си.

6. За да ви уважават, хората първо трябва да ви забележат. Не можете да спечелите доверие и възхищение отстрани

Много хора са озадачени, когато усилията им не са признати; проблемът е, че никой не знае какво правят.

7. Ако не се проваляме, значи не се стараем достатъчно

Като се опитвате да избегнете провала, вие също така избягвате рисковете и предизвикателствата, които водят до постижения и възможности.

8. Преди да заявите, че нещо е повърхностно, нездравословно, неефективно, опасно, отвратително или неморално, трябва да помислите: Може би това просто не ви е по вкуса

Помислете вместо това: Писането беше осъждано от страх, че зависимостта от писаното слово ще отслаби паметта на хората. Пътуването с железопътен транспорт беше осъждано от страх, че ще причини мозъчно увреждане. Пощенските картички бяха осъждани от страх, че ще насърчат безразсъдно и лекомислено разкриване.

9. Споделянето на задачи често води до избягване на задачи

Всички сме преживявали това явление!

10. Нищо не е по-изтощително от задачата, която никога не е започвана

Много често може да се чувствате претоварени цяла седмица, защото например сте отлагали изпращането на имейл, чието написване в крайна сметка ще ви отнеме само 20 секунди.

11. По-лесно е да промените обкръжението и графиците си, отколкото себе си

Вместо да се опитвате да станете „сутрешни хора“, вършете най-изтощителната си работа късно през деня. Вместо да се опитвате да станете маратонец, който работи бавно и стабилно към краен срок, прегърнете своята спринтьорска природа и факта, че вършите най-добрата си работа, когато се състезавате да спазите краен срок.

12. Птицата, пчелата и прилепът летят, но използват различни крила

Няма универсално решение! Използвайте подхода и инструментите, които работят най-добре за вас.





