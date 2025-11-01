12 работодатели от Югозапада предложиха 95 позиции във фармацията, търговията, хотелиерството, строителството и шивашкото производство на 100 безработни от Дупнишко

Търсещите работа категорични: Искаме заплати редовно, в края на месеца никой не те пита имаш ли пари да си платиш сметките…



Над 100 безработни се срещнаха с работодатели от региона на среща, организирана от Бюрото по труда в Дупница. Общата трудова борса, която стана традиционна през последните години, се проведе със съдействието на кметството, като в заседателната зала на общинската администрация присъстваха и представители на местната власт.

Общо 12 фирми от Дупница, Благоевград, Кюстендил и няколко по-малки населени места от Югозападна България бяха пратили свои представители. Те подробно поясниха на търсещите работа какво предлагат като условия и какви изисквания имат към бъдещите си служители. Работодателите бяха от различни сфери – като енергетика, фармация, търговия, шивашко и обувно производство, машиностроене и др. Свободните работни места, които фирмите предложиха, са общо 95 на брой. Търсещите работа задаваха своите въпроси, по-голямата част от които бяха свързани с предлаганото заплащане и условия на труд.

Безработните от Дупнишко чакат своя ред, за да разговарят с работодателите



Директорът на Бюрото по труда в Дупница Моника Николова-Лазарова внесе яснота и относно всички действащи към момента проекти по програма „Развитие на човешките ресурси“.

Няколко от безработните дупничани споделиха, че отдавна търсят работа, но така и не успяват да намерят подходящата позиция според своите критерии. Те описаха, че искат да си намерят място, което да предлага добро съотношение между положен труд и месечно възнаграждение. Не бяха малко и тези, които изказаха своя лош опит от некоректни обяви в сайтове за работа. Именно поради тази причина те заявиха, че предпочитат да използват услугите на Бюрото по труда.

„В интернет обявите предлагат какви ли не неща, като повечето изглеждат прекалено добри. Но като отидеш на място и проведат интервю с теб – излиза съвсем друго. Много хора отиват, договарят се, започват работа и като дойде време за заплата, тя е много по-различна от първоначалната уговорка. И после се чудиш какво да правиш и на кого да се жалваш… Заради това май е най-добре да си търсиш работа чрез Бюрото по труда. Да, условията също не са кой знае какви, на повечето места предлагат минималната работна заплата, но поне е по-сигурно. Питайте всеки тук – ще ви каже, че най-важното е да си получаваш парите на точната дата и да няма закъснения. Защото като ти дойде СМС-ът за сметките в края на месеца, никой не те пита дали си си получил заплатата, или не“, коментираха пред репортер на „Струма“ няколко дупничани, чакайки своя ред да поговорят с работодателите.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



