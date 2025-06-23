12 употребявани автомобила, които ще издържат по-дълго от новите коли

Много шофьори искат колите им да служат дълги години, без да се повреждат. За щастие, има много надеждни модели с отлична репутация.

Guessing Headlights посочи 12 много надеждни употребявани автомобила. Според експерти, всички тези модели могат да служат години наред без сериозни повреди.

12 много надеждни употребявани автомобила:

Toyota 4Runner (първо поколение)

Хонда Акорд (четвърто поколение)

Тойота Ленд Крузър (80 и 100)

Nissan Frontier (2005 и по-нови)

Лексус LS400

Ford F-150 (дванадесето поколение)

Хюндай Елантра (пето поколение)

Honda CR-V (трето поколение)

Лексус CT 200h

Тойота Приус (четвърто поколение)

Тойота Камри (четвърто поколение)

Toyota RAV4 (пето поколение)

Тази класация включва както сравнително стари модели, включително Toyota 4Runner от първо поколение, произвеждана от 1984 до 1989 г., така и съвременни автомобили. По-голямата част от тази класация е съставена от автомобили от японски производители.





