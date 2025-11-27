120-кг глиган изненада брежански ловци след пусия, 22-г. студент го повали с един изстрел

С един изстрел 22-годишният студент Димитър Груев повали 120-кг глиган след приключила гонка на брежанската 52-а дружинка. Екшънът се разиграл за секунди в местността Янчови скали.

Ръководителят на лова и председател на дружинката Антон Груйчев организирал гонката, като определил опитният ловец Кипро Кипров и младият му колега Димитър Груев да застанат на пусия на Петра ливада в дерето на Брежанската река. Гонката приключила и двамата тръгнали обратно по баира, но едва минали 40-50 метра, по нагорното чули куче да гони дивеч. Докато се обърнат, съзрели дивото прасе в зоната на Митковата пусия и той, без да губи и секунда, го повалил с едно бренеке. Животното обаче сякаш се изпарило надолу в дерето. Двамата обходили района, без да успеят да го открият в къпинаците и драките, докато стрелецът не погледнал към реката и видял как буйната вода крие от взора им тялото. С общи усилия двамата авджии измъкнали глигана на брега, а Димитър Груев, който от миналата година трупа колекция с авджийски спомени, добавил към личните си успехи трето отстреляно диво прасе.

Димитър Груев ощастливи брежанската дружинка с отстреляния 120-кг глиган

ДИМИТРИНА АСЕНОВА