120 000 лв. събраха в Трън в подкрепа на пострадалите от пожара, над 30 изпълнители и 100 участници изнесоха благотворителен концерт

120 000 лв. събра община Трън в помощ на пострадалите от пожара, избухнал в края на юли. С тези пари ще бъдат подпомогнати пострадалите собственици на изгорели къщи и стопански постройки, съобщи кметът Цветислава Цветкова. По думите й сумата звучи много, но щетите са толкова големи, че парите не стигат. „Сега местните бързат да възстановят домовете си преди зимата“, твърди Цветкова.



В неделя в Трън се проведе и благотворителен концерт, в който участваха 30 изпълнители и над 100 участници, който бе с послание „Обединени за Трънско“. Народната певица Лиляна Галевска каза: „Господ бави, но не забравя“, и призова всички да дарят.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





