125-има първокурсници задочници откриха 49-ата академична година във Факултета по педагогика на Югозападния университет

125-има първокурсници задочници откриха 49-ата академична година в най-стария и утвърден факултет на Югозападния университет – този по педагогика. Първокурсниците от специалностите „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Предучилищна и начална училищна педагогика” бяха обединени в общ поток и в 8:30 ч. вчера започнаха с лекция по „История на педагогиката и българското образование“ при доц. Светлана Николаева. Малко по-късно в зала 207, където се провеждаха занятията, дойдоха и една част от представителите на академичната общност начело с декана проф. д-р Янка Стоименова, зам. декана доц. д-р Даниела Томова, ръководители на три от общо четирите катедри, преподаватели, инспекторите в Учебен отдел, секретарите.

Деканът проф. Я. Стоименова /сн. 1/ представи част от академичния състав на факултета на първокурсниците задочници /сн. 2, 3, 4/, дошли за първата лекция при доц. Николаева /сн. 5/



„Поздравявам ви за избора, който сте направили. Надявам се, че няма да съжалявате, напротив, трябва да се гордеете, защото Факултетът по педагогика е най- големият факултет в Югозападния университет, с почти половинвековна история и е обществено признат в пределите на страната и чужбина. Традиционно във факултета се обучават детски и начални учители, специални, социални педагози, учители по физическо възпитание и спорт, ресурсни учители, управленци. От тук са поели пътя на своето професионално развитие редица специалисти, експерти, заемащи ръководни постове в министерства, институции, комисии, в университети“, обърна се към първокурсниците проф. Стоименова и подчерта, че в момента във факултета се обучават над 2000 студенти. Предлагат се 6 бакалавърски специалности, 14 магистърски и 10 докторски програми. Тя посъветва студентите да инвестират в себе си, защото това е инвестиция в бъдещето.

„Трябва да имате самочувствие, че ще учите във Факултета по педагогика, защото, както казах, това е най-големият факултет в един от най-добрите университети“, акцентира деканът и препоръча на първокурсниците да бъдат честни, отговорни, трудолюбиви и да не престават да учат.

Записването започна с опашки пред Учебния отдел на Факултета по педагогика



След представянето на преподавателите и служителите проф. Стоименова премина и към организационни въпроси. Тя обясни на студентите, че ще се обучават 4 години, с по два семестъра на година. Очните занятия са по един месец на семестър и се провеждат присъствено всеки един ден в посочения период /включително събота и неделя/. В края на семестъра има изпит по съответната дисциплина, а допускането се осъществява на базата на текущ контрол, като всеки преподавател, съобразно спецификата на водените дисциплини, възлага определен брой задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде студентът допуснат до изпит. С оглед на академичната етика и правила, деканът посочи, че обръщането към преподавателите трябва да започва със заеманата длъжност /асистент, доцент, професор/, а не на малко име, фамилия или с госпожо, господине, както е в училище.

„Също така много важно е и вашето поведение, както и облеклото. Вие сте бъдещи учители, затова, отивайки в училище, детска градина, както и тук, в университета, трябва да бъдете подходящо облечени. От съществено значение е как ще се появите пред децата в реална работна среда. А дали децата и учениците ще ви възприемат, зависи от самите вас“, даде конкретни съвети и напътствия на първокурсниците проф. Стоименова и им пожела здрава и успешна академична година.

Доц. Ива Стаменова с третокурсници по ПНУП

След официалното откриване доц. Николаева продължи с първата лекция, а в Първи учебен корпус цареше истинско оживление. Наред с първокурсниците, дойдоха и много магистри и студенти от останалите курсове. Третокурсници по ПНУП /Предучилищна и начална училищна педагогика/ имаха лекции при доц. д-р Ива Стаменова. По залите и аудиториите влязоха и задочниците от редица други специалности и факултети.

Паралелно с очните занятия, тече и записването по факултети. Срокът е до 5 септември за задочно обучение и от 15 до 26.09. за редовно обучение.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





