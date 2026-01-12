125 000 лв. от глоби и такси наля Басейнова дирекция в МОСВ за изпроводяк на 2025 г.

С 13 акта за установяване на административно нарушение, 5 наказателни постановления на стойност 11 650 лв., събрани от глоби 12 440 лв. и 95 262,73 лв. от такси приключи 2025 г. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”. Отделно от лихви през декември в касата на МОСВ влязоха още 4685,42 лв.

Сред последните санкционирани за 2025 г. фирми е държавната „Напоителни системи“ ЕАД, която се разсеяла да монтира измервателни устройства за отчитане на ползваните водни обеми от масивно водохващане ГНК „Асен Итов“ на река Влахинска, землището на кресненското с. Влахи. Предписанието й било дадено месеци по-рано, но държавното дружество така и не го изпълнило.

Със санкции е и община Невестино, която ползвала води от Сондаж № 2хг „Топилата“ на НМВ-ИДС „Невестино-Топилата“ чрез помпено оборудване, без да има разрешение за това. По силата на чл. 200, ал. 1 от Закона за водите общината ще бъде глобена между 150 до 25 000 лв., в зависимост от това колко литра в секунда е ползвала.

„Хри Мар 1518“ ЕООД на Петър Златинов от гр. Сандански е глобена заради неизпълнение на условията за предоставяне на информация от собствения мониторинг, които всеки кандидат за водовземане задължително подписва. Община Перник пък е санкционирана за неизграждането на водомерни шахти, в които да се разположат общи водомерни устройства и устройства за измерване на напора на минералните води за 3 общински сондажа, както и за липса на разрешително от БДЗБР за водовземане от Сондаж 9 в с. Рударци.

С неизпълнението на условие от изискванията към програмата за мониторинг глоба заслужи и „Интермар-90“ ЕООД на Емил Карамешинов от гр. Гоце Делчев.

От многото постъпили през декември сигнали на горещия телефон на дирекцията бе потвърдено свличане на огромни земни маси в дере до общински път и къщи в землището на с. Дебрен, община Гърмен, с което до юни трябва да се справи общинският кмет Феим Иса. Сигнал за заустване на фекално-битови води чрез отводнителна тръба в гоцеделчевското с. Борово пък беше препратен на РИОСВ – Благоевград за предприемане на действия по компетентност.

ВАНЯ СИМЕОНОВА