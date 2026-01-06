13-годишен хвана кръста в Белица, 15-г. момче – в Бачево

13 годишният Алекс Чорбаджиев успя да намери и извади кръста от река „Вотръче“ в Белица.

След сутрешната литургия в Храм „Св ВМЧК. Георги“, с литийно шествие водено от отец Димитър Бачев, беличани масово се запътиха към Вотръчка река за да съпреживеят ритуалното събитие.

Двамата братя Алекс и Мартин Чорбаджиеви единствени се включиха в Богоявленския ритуал за спасяване на кръста.

По традиция Богоявленския кръст беше хвърлен във водите на Вотръчка река, която води началото си от Рилските езера.

15 годишният Петър Атанасов Грънчаров спаси Богоявленския кръст в Бачево. Здраве, късмет и благословение за него и семейството му. Здрави и сбъднати да са всички смели младежи, които се хвърлиха в ледените води на река Куда да търсят Светия кръст.