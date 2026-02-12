13-г. дете намушка двама свои връстници в лондонско училище

Полицията в Лондон съобщи, че две деца – на 12 и 13 години, са били намушкани в училище в северозападния квартал „Брент“. Te са приети в болница в стабилно състояние с наранявания, които не застрашават живота им, съобщава Sky News.

Нападението станало в гимназия „Кингсбъри“ около 12:40 ч. в сряда, когато полиция и спешни екипи били повикани на мястото. Заподозряно е 13-годишно момче, което било арестувано по подозрение в опит за убийство и остава в ареста, докато разследването продължава.

Поради възрастта му самоличността на момчето не може да бъде разкрита. Срещу него са повдигнати обвинения за опит за убийство, притежание на нож на територията на училището, както и за пръскане с инсектициден спрей в лицето на дете.

Специализирани части от полицейското контратерористично звено работят по случая, а властите продължават да изясняват мотива за нападението и обстоятелствата, при които то е извършено.

В писмо до родители ръководството на школото описа случилото се като „силно травмиращо за цялата училищна общност“, а вътрешният министър Шабана Махмуд го определи като „шокиращо“.