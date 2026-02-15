13 знака, че мъжът, когото харесвате, няма да ви уважава като партньорка

Когато се влюбим, когато имаме интерес към даден мъж, съвсем нормално е да искаме да задълбочим взаимоотношенията си.

Някои флиртове продължават твърде дълго. Толкова, че ни объркват, карат ни да се съмняваме, че сме на прав път. Но поведението на един мъж още в началото често показва дали той реално ще ви цени и уважава като партньорка или не.

Има реални знаци, че той няма да ви оцени истински. Знаци, които често се пренебрегват, защото ние жените вярваме, че мъжът ще се промени. Ето какво подсказва, че той няма да ви уважава, ако преминете в любовна връзка.

Той е непостоянен и трудно предсказуем

Днес проявява интерес, пише, търси ви, а след това изчезва с дни без обяснение. Това поведение показва, че харесва вниманието и флирта, но не е готов да бъде последователен и ангажиран с една жена или конкретно с вас.

Вие сте тази, която винаги прави първата крачка

Ако разговорите, срещите и поддържането на контакт зависят основно от вас, това е знак, че балансът липсва. Мъж, който ще ви цени като партньорка, няма да ви остави да влагате повече усилия от него.

Избягва разговори за чувства и очаквания

Когато темите станат по-лични или по-сериозни, той се затваря, сменя темата или реагира с шеги. Това често означава, че не ви възприема като жена, с която иска да изгради нещо стабилно.

Не ви включва в живота си

Държи ви на разстояние от приятелите си, не споделя как минава ежедневието му и рядко говори за себе си. Такова поведение подсказва, че ви държи в удобна, но повърхностна роля.

Омаловажава чувствата и реакциите ви

Ако ви кара да се чувствате прекалено емоционална, прекалено чувствителна или драматична, това е знак за липса на уважение. Мъж, който цени една жена, не подценява емоциите ѝ. И отношението му към вас не би се променило, ако създадете любовна връзка.

Плановете с вас винаги са несигурни

Често отменя срещи в последния момент или ви държи в режим „ще видим“. Това показва, че вашето време не е приоритет и че сте по-скоро възможност, отколкото избор.

Рядко прави жестове и не показва внимание

Не става дума за големи подаръци, а за малки знаци – съобщение, интерес, желание да ви зарадва. Може би в определени ситуации сте го усетили, че е пресметлив, стиснат. Когато това липсва още в началото на флирта, обикновено не се появява и по-късно.

Поставя собствените си нужди винаги на първо място

„

Неговото удобство, настроение и планове са по-важни от всичко останало. В подобна динамика жената често остава на заден план, дори в любовната връзка.

Флиртува с други жени, без да се притеснява

Дори когато показва интерес към вас, той не крие, че държи отворени и други възможности. Това поведение показва, че не ви възприема като специална или като жена, с която си струва да бъде изцяло ангажиран. Но ако приемем, че взаимоотношенията ви се задълбочат все пак, имайте предвид, че във връзката той отново ще поглежда встрани и ще флиртува.

Държи ви в режим на несигурност

Никога не сте напълно спокойна къде се намирате в живота му. Понякога е топъл и внимателен, друг път студен и дистанциран. Тази неяснота често е знак, че той няма намерение да ви даде стабилност и сигурност, нито преди връзката, нито когато вече сте официално заедно.

Контактът с него ви кара да се съмнявате в себе си

След разговори или срещи с него се чувствате объркана, несигурна или недостатъчна. Това често е знак, че връзката ви не е равнопоставена.

Очаква много от вас, но дава малко

Има изисквания жената до него да изглежда много добре, да е амбициозна, да печели добре, да има добър материален статус като цяло, да е търпелива, да умее да готви и т. н. Той обаче какво може да даде като мъж в тази връзка?

Не оценява вашите усилия

Дори на шега ще намери начин да критикува външния ви вид, дали сте добра домакиня или не и т. н.