Забелязали ли сте как хората около нас, познати, близки, колеги, приятели, обществото ни карат да се чувстваме длъжни да се обясняваме за някакви неща.

И ние го правим, забравяйки че имаме лични граници, които ако ние самите не покажем, че имаме, другите винаги ще ги нарушават.

От това колко пари е заплатата ви, до това колко струва новият ви дом и какви са политическите ви убеждения, вижте още 13 неща, за които не дължите обяснение на никого.

1. Обяснение за вашата житейска ситуация

Няма значение в каква житейска ситуация се намирате, не е нужно да обяснявате на никого защо живеете по начина, по който живеете.

2. Обяснение за вашите житейски приоритети

Не забравяйте, че не е нужно да обяснявате приоритетите си на никого. Те са ваши и не е нужно да се опитвате да впечатлявате хората с тях. Дори е по-добре да не споделяте идеите си, докато не се осъществят.

3. Извинение, ако не съжалявате

Ако сте направили нещо, което някой друг не харесва, но за което не съжалявате, не му дължите извинение. Извинението е опит да се поправи грешка и въздействието, което тя е оказала върху другите.

Ако някой поиска извинение за нещо, което не е било замислено като обидно, отказът да се извините може да е уместен. Защитата без извинение може да е необходима, когато някой е погрешно обвинен в неправомерно поведение.

4. Обяснение за необходимостта от време за себе си

Ако имате нужда от време за себе си, то знайте, че вие не сте интровертни или недружелюбни. Просто имате необходимост от време насаме. Не е нужно да обяснявате нуждата си от това. Просто се насладете на това ценно време насаме за любими занимания, хобита и т. н.

Според коуча по връзки Дебора Рот, макар че хората са естествено социални същества, „известно време насаме може да е от съществено значение за нашето психично здраве и благополучие, но пък твърде многото от него може да доведе до дълбоки чувства на самота и депресия“.

Психологът Джон Какиопо също е изследвал негативните ефекти на самотата както върху тялото, така и върху ума и ни призовава да намерим здравословен баланс между поддържането на близките ни взаимоотношения и прекарването на време сами.

5. Съгласие относно личните им убеждения

Когато хората споделят личните си убеждения с вас, това често е знак за доверие, който трябва да се цени. Това е прозорец към душите им и начина, по който мислят. Но само защото някой е споделил личните си убеждения с вас, не означава, че трябва да кимате в съгласие.

6. „Да“ на всичко, което някой иска от вас

Знайте личните си граници и какво сте готови да направите за другите. Понякога може да е трудно да кажете „не“ вместо очакваното от вас „да“, но защо да бъде в постоянно угода на другите и да пренебрегвате себе си?

7. Обяснение за физическия ви вид

Ако сте отслабнали, качили сте килограми, променили сте прическата си или сте направили друго, което е видима промяна във външния ви вид, то не дължите обяснение на другите за това.

8. Обяснение за това защо не консумирате алкохол

Може би сте попадали на хора, които се изумяват защо не консумирате алкохол или определени храни. Обикновено това са хора, които често пият за успокоение. Те могат да ви поискат обяснение защо не пиете дори чаша вино, карайки ви да се чувствате така, сякаш правите нещо нередно. Не им дължите обяснение.

9. Обяснение за любовния ви живот

Независимо дали в любовния ви живот имате партньор, поддържате само флиртове или сте семейни, не се обяснявайте за това как върви при вас. Обикновено хората ще ви обсъдят с други без значение какво ще им споделите.

10. Обяснение за вашите кариерни или лични житейски избори

Що се отнася до посоката, в която вървите в живота, не дължите на никого обяснение за кариерата си или посоката, в която сте се насочили. Просто действайте! Хората, които наистина се грижат за вас, ще ви подкрепят.