13 скрити знака, че той е женкар

Започвайки нов флирт с привлекателен мъж, винаги си задаваме въпроса „Дали е женкар?“. може да хвърли дълга сянка върху романтичното блаженство. Представете си, че срещате някого, който изглежда перфектен – очарователен, внимателен и изключително завладяващ. С течение на времето започвате да забелязвате, че поведението му някак не пасва на образа, който сте си изградили.

Как да разберете дали той е женкар? Вижте 13 скрити знака.

1. Забелязвате, че той често флиртува с вас, с други жени.

2. Потаен е с телефона си и социалните мрежи, в които има профили.

3. Трудно се обвързва, често избягва всякакви дискусии, които се отнасят до бъдещето на връзката ви или връзките по принцип.

4. Води непоследователна комуникация с вас, като неговите модели на писане на съобщения или обаждания може да са непостоянни.

5. Манипулатор, който разчита на чара си, за да получава това, което иска, да изглажда спорове.

6. Често изчезва, като отсъствието му може да бъде особено забележимо в моменти, когато имате нужда от подкрепа или приятелство, което показва, че приоритетите му са другаде.

7. В минали връзки е изневерявал на партньорките си.

8. В разговор е показал, че приема изневярата за нещо нормално.

9. Той е на разположение само когато му е удобно.

10. Честността е важна за всички отношения, но женкарят обича да послъгва за разни неща, особено за това къде е бил, с кого, имали връзка или не и т. н.

11. Внезапни промени в плановете. Ако той често променя плановете си в последния момент, отменяйки срещи с вас, това може да означава, че се вижда с друга.

12. Интересът му към вас се колебае значително. В един момент е силно привързан, а в следващия се дистанциран, особено ако има и други привлекателни жени, с които да си общува.

13. Нямате сериозни срещи. Той може да избягва да ви води на места, на които би могло някой, който не трябва да ви види. Освен това не познавате и близкия му кръг.