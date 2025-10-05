13 ученици изправиха на крака с постиженията си участници и гости на тържествената сесия на ОбС-Благоевград (ОБНОВЕНО)

13 ученици изправиха тази вечер на крака участници и гости на тържествената сесия на Общински съвет – Благоевград, проведена по случай 113 г. от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от османско владичество. За високите им постижения в областта на науката, спорта и изкуствата и отлични резултати на национални и международни конкурси и състезания със стипендия „5 октомври“ бяха отличени Ивайла Тимева, Лъчезара Кирова, Йоана Стаматова, Стоян Смилков, Мария Стоймирска, Божидара Каракичева, Карина Терзийска, Габриел Зашев, Адриан Митушев, Боян Михайлов, Йоан Паланкалиев, Нели Тодорова и Наско Миков.



„Тази стипендия е чест за всеки от нас и ви благодарим, че усилията ни са забелязани! В Благоевград има още много таланти, а талантът е като семето, ако не го поливаш, ще изсъхне“, от името на наградените се обърна към пълната зала „22-ри септември“ гимнастикът Наско Миков.

Той призова ръководството на общината да инвестира в младиге хора, като подобрява непрекъснато условията за развитието на дарбите им: „Така след 10-15 години няма да търсим признание в чужбина, а ще останем да се развиваме и реализираме тук, у дома“, каза младежът, а думите му предизвикаха бурни аплодисменти на присъстващите.

Тържествената сесия започна с изпълнение на живо на химна на България от солиста на Камерна опера – Благоевград Юрий Николов.

В речта си председателят на ОбС Антоанета Богданова призова благоевградчани към единение. „Да бъдем заедно, за да пребъде Благоевград“, отправи тя послание към съгражданите си, а кметът Методи Байкушев в емоционално слово маркира 3 основни стълба, върху които се крепи миналото, настоящето и бъдещето на общината: вяра и духовност, наука и образование и европейско единство.



За изключителните усилия и отдаденост в работата при гасене на десетките пожари през изминалото лято с благодарствени плакети бяха отличени служителите на пожарната, на полицията, военните от Трето бригадно формирование, горските от ЮЗДП и ДГС, доброволно формирование „Г. Измирлиев-Македончето“ и НП „Рила“ . Специално отличие бе връчено и на Станка Велинова, режисьор на постановката „Момо“, в която се интегрират хора от социалните услуги в общината. Заседателната зала избухна в ритмични овации и при изпълненията на самодейния китаро-мандолинен оркестър „Пирински звуци“ към НЧ „Н. Вапцаров“ и на младите тамбуристи от ФГ „Веселина“ към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, които закриха тържествената сесия.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА