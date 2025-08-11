13 училища в Пиринско със статут на иновативни за предстоящата учебната година

13 училища от област Благоевград са включени в проекта на решение на Министерския съвет за приемане списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2025/2026 година.

Припомняме, че възможността образователни институции да кандидатстват и ако отговарят на критериите /след оценяването на подадените проекти/, да придобият статут на иновативни, бе заложено в новия Закон за предучилищното и училищно образование и респективно в стандарта за институциите. За да бъде едно училище иновативно, то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда, да използва нови методи на преподаване, да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Целта е да се даде шанс училището да се разчупи, мисленето на системата както на учениците, така и на учителите и на родителите да стане модерно и обърнато към бъдещето.

Първите, които се „престрашиха“ да кандидатстват още в началото, получиха зелена светлина и продължават да надграждат иновациите си, са гоцеделчевските Първо ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“.

През годините списъкът се разширяваше, редуцираше, търпеше промени. За учебната 2024/25 г. с такъв статут бяха 13 училища от Пиринско. Сред тях са началното училище /НУ/- Банско, благоевградските 7 СУ, СУИЧЕ, Професионалната гимназия по строителството, архитектура и геодезия, Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост, ПГ по МСС /Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство/ – Гоце Делчев, НУ „Яне Сандански“ – Разлог, СУ – Абланица, петричките 3 ОУ, ПГМЕТ /Професионалната гимназия по механоелектротехника/ и ПГИТ /Професионалната гимназия по икономика и туризъм/.

Сега в проекта за предложение липсва 3 ОУ „Гоце Делчев“ – Петрич, но фигурира 2 ОУ „Христо Смирненски“ – Сандански.

А иначе на национално ниво списъкът включва 526 училища от 191 населени места от всички 28 области в страната. От тях 76 училища не са били иновативни за учебната 2024/2025 година, а 450 – са били и досега. Тази година общо 231 училища са подали проект за иновация. Най-голяма част от тях са предложили да въведат нови методи на преподаване – 195. Въвеждане на иновативни елементи в организацията и/или съдържание на обучението са предложили 156 училища, 114 са кандидатствали с нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда, а 95 – с разработено по нов начин учебно съдържание, учебни планове и учебни програми. Данните показват, че иновативните училища намаляват с 24, но от новата учебна година 1/4 от училищата у нас ще са иновативни.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





