13 фрази, които със сигурност ще ви скарат с гаджето

Скандалите са гадни, неприятни, отблъскващи, изпиват енергията ти, натъжават те, отчайват те… Но това, на което трябва да обърнем специално внимание е, че скандалите са опасни за връзката! Дори, когато често завършват със секс. Защото острите думи все пак остават в главата ти и при всеки удобен случай те човъркат. Затова е наистина глупаво да си вдигаме скандали ей така от нищото. А следващите фрази гаранция ще го направят.

1. Като не ти харесва, знаеш къде е вратата.

2. Не се обиждай, но…

3. Май наистина съм твърде добър/добра за теб.

4. Ама ти наистина за нищо не ставаш!

5. Целувката не е изневяра.

6. Сега не ми е до теб.

7. Не ме интересува, че нямаш пари, искам го!

8. Няма да е зле да вземеш пример от…

9. С еди кой си/коя си ми беше по-добре.

10. Не съм ти кошче за душевни отпадъци.

11. Ти само драматизираш.

12. Това не е моя работа. Да не ми плащаш, че да го правя?

13. Най-голямата ми грешка е, че още те търпя. aia.bg