13 000 лв. за нови класни стаи в училището в бобовдолския затвор отпуска МОН

Три училища в Дупнишко ще получат средства за нови класни стаи по хуманитарни науки, история и цивилизация, география и икономика, технологии и предприемачество, както и за целодневна организация на учебния ден. Финансиране ще има за дупнишкото Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ и Професионална гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“. Средства са предвидени и за училището в бобовдолския затвор.

Езиковото училище, което е и най-голямото на територията на община Дупница, ще получи 23 000 лева, а бившият Механотехникум малко над 10 000 лв. Училището в затвора в миньорската община ще бъде субсидирано с 13 000 лева.

Средствата са осигурени от Министерството на образованието и науката по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Благодарение на тези пари споменатите училища ще имат възможност да оборудват учебни кабинети, в които техните възпитаници ще се обучават за придобиването на ключови компетентности по български език и литература, история и цивилизация, чужди езици, география и икономика, както и технологични и предприемачески специалности. Предвидено е да бъдат обособени и оборудвани и стаи за занимания по интереси за целодневна организация на учебния ден, както и библиотеки и кътове за четене. Кабинетите се обзавеждат съобразно дадения учебен предмет с тематични ученически маси и фототапети с цел да се създаде приятна и стимулиращата учениците обстановка.

С отпуснатите пари училищата могат да закупуват специализирана литература за изучаването на чужди езици, художествена литература, сборници, речници, стенни карти, табла и атласи. В списъка влизат още портрети на революционери, изтъкнати родни писатели и др.

Срокът за реализиране на дейностите с отпуснатите средства е до декември 2025 година.



Димитър Икономов





