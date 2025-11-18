13 137 099 лв. очаква в хазната си община Благоевград от такса смет през 2026 г.

* 3,9 млн. от тях са за заплати в ОП „Чистота“, купуват нови контейнери и техника за сметка на отчисленията от РИОСВ * Обявиха обществена поръчка за изграждане на Клетка 2 с прогнозна цена 1 970 000 лв. без ДДС, капацитетът й е за 256 550 тона отпадък *

13 137 099 лв. постъпления в хазната очаква община Благоевград през 2026 г. от такса смет на физическите и юридически лица. Сумата е в основата на план-сметката на разходите за фирмиране на такса битови отпадъци за населението и бизнеса през идната година, предложена от зам. кмета Ася Иванова за одобрение от ОбС.

За сравнение – заложените за 2025 г. приходи по същото перо бяха 10 400 000 лв. и до края на годината се очаква преизпълнението им с 600 000 лв.

За събиране и транспорт на боклука до депото се залагат 4 271 207 лв., като от тях най-голямо перо отива за заплати на работещите в ОП „Чистота“ – 3,9 млн. лв. За 1,3 млн. лв. се предвижда да се купят нови контейнери и кошчета, част от тях за разделно събиране на боклука. Нови 6 контейнера за смет и съдове за строителни отпадъци от домакинствата, 100 паркови кошчета, 2 самосвала за почистване на нерегламентирани сметища, челен товарач, 3 нови малки автометачни машини, една нова сметосъбираща с кран и нова сметосъбираща машина, нов единичен контейнеровоз, водоноска, автометачна машина и самосвал втора употреба за гробищата се планира да се купят през 2026 г. Плащането им ще е за сметка на отчисленията от РИОСВ, като 78 000 лв. – част от разходите за светосъбиращи автомобили, закупени през настоящата 2025 г., ще се прехвърлят в актива за сметка на такса битови отпадъци.

За експлоатация и поддръжка на депото са заложени 3 313 016 лв. Общината отчита двойно повишение на събраните разделно опаковки от хартия, пластмаса и стъкло на изход от инсталацията и над 10% по-малко депонирани отпадъци през 2025 г. Изградената в общината система за разделно събиране на рециклируем боклук се обслужва от „Еко партнърс България“ АД, собственик на цветните контейнери, поставени на 183 локации в Благоевград и още 10 в селата Рилци, Изгрев, Бело поле и Покровник. През октомври са договорени още 9 места в Благоевград за още 18 контейнера.

Статистиката сочи, че в инсталацията за предварително третиране от община Благоевград през 2024 г. са постъпили 21 124,5 тона смесени битови отпадъци, от които са насочени за депониране 20 438,384 т. До 31 октомври 2025 г. количеството на постъпилите в инсталацията смесени отпадъци е 17 523,52 т, от които за депониране са насочени 15 346,13 тона. Очакванията са през следващата година депонираните отпадъци да са с около 8% от тазгодишното количество в резултат на разделно събиране. Затова общината планира да насочи усилията си към повишаване на разделно събрания боклук. 15 са контейнерите в града за разделно събиране на текстил и има договореност за поставяне на още 5, като от 2026 г. за обслужването им ще се плаща. Общината има сключени договори и за предаване на стари гуми, опасни отпадъци от бита и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Едрогабаритните отпадъци, изработени от дърво, плоскости, фурнири и др., както и употребявани матраци от домакинствата се насочват от общината за оползотворяване по сключени договори с фирми в страната.

За изграждане на Клетка 2 на депото за битови отпадъци са заложени 177 300 лева, което е 1/10 от сумата за изпълнението. След проведени наскоро пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за реализиране на съоръжението община Благоевград вчера обяви обществена поръчка за изграждане на Клетка 2. 1 970 000 лв. без ДДС е прогнозната цена, като се залага капацитетът й да е за 256 550 тона отпадък.

През юли 2025 г. анаеробна инсталация и система за разделно събиране на биоразградими отпадъци е предадена за експлоатация на оператора „Еко Благоевград 2024“ ДЗЗД, избран с проведена публична процедура за срок от 5 години.

За работата на звеното по контрол на дейностите в регионалното депо са заложени 150 000 лв.

5 552 876 лв. са заложените средства за поддръжка на чистотата на териториите за обществено ползване.

Както „Струма“ писа, кметът Методи Байкушев внесе проект за наредба, касаеща нов модел за начисляване на такса смет от 2026 г. на принципа брой ползватели на имот. На база на предложената план-сметка е изчислено, че един ползвател трябва да плаща 35,75 лв. за събиране и транспортиране на боклука, 27,73 лв. за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, и по 0,21 лв. на кв.м застроена или незастроена площ на имота си за поддържане на чистотата в обществените пространства. В проектонаредбата са предвидени и различни коефициенти за деца до 18 г., както и за бизнеса и за учебни и здравни заведения. В момента проектът е в процес на обществено обсъждане и до началото на декември всеки може да направи предложение за промяна или допълването му.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА