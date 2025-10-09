130 хил. лв. заделя община Бобов долза снегопочистване

130 083,33 лв. без ДДС е сумата, която община Бобов дол ще задели за снегопочистване тази зима. Оферти от фирми за поръчката ще бъдат приемани до 27 октомври. Миналата година средствата за тази дейност бяха 128 250 лв. без ДДС, когато бе подписан договор със софийската фирма „Евъргрийн Корпорейшън“ с управител Слави Цветанов.

Обществената поръчка обхваща зимната поддръжка на общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа с обща дължина 57,2 км. Кандидатът трябва да притежава поне два челни товарача, високопроходима машина, оборудвана с гребло или друго приспособление.

Участникът трябва да притежава също поне една наета или собствена материална база на територията на община Бобов дол за складиране на пясък, сол и пясъчно-солни смески.

