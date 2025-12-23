14-годишен спечели шахматната верига „Гран При на Благоевград“ с рекордните 100 т.

14-годишният Боян Михайлов спечели ежегодната верига „Гран При на Благоевград“ с рекордните 100 точки и затвърди отличния си шахматен сезон. В последния 9-и кръг осмокласникът на ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ завърши втори, отстъпвайки етапния успех на съотборника си във „Виктори Благоевград“ Адриан Митушев. Трети бе 5-кратният първенец в състезанието Илиян Манов, а Топ 6 допълниха Владимир Шопов, Стойко Котев и Дария Дудаклиева. Непосредствено след Б. Михайлов в генералното класиране е Ил. Манов с 80 т., а челната тройка оформи миналогодишният победител във веригата и общински шампион Веселин Методиев (67 т.). Следват Вл. Шопов (65 т.), Адр. Митушев (48 т.), Андрей Петров (40 т.), Ст. Котев (37 т.), който заслужи и купа „Васил Сотиров“ за най-добър състезател до 14 г., Д. Дудаклиева (26 т.), Георги Арабаджиев (18 т.) и др. Призьорите бяха наградени на коледното тържество на благоевградския клуб, за което тренировъчното помещение на „Виктори“ отново отесня за присъстващите малки шахматисти и техните близки. Преди началото председателят на домакините Марин Атанасов запозна гостите с годишния отчет и успехите за изминалата 2025 г.

Б. Михайлов след първата си спечелена верига „Гран При на Благоевград“ Миналогодишният първенец В. Методиев отново завърши в топ 3 Ст. Котев току-що е получил купа „В. Сотиров“ от клубния шеф М. Атанасов Адр. Митушев (вторият отляво ) и Ил. Манов (вляво на сн. 3) играха силно в последния кръг, но съдбата на първото място бе решена още след 8-ия етап

Тренировъчното помещение на „Виктори Благоевград“ едва побра гостите на коледното тържество

ИВАН ДЕЛЧЕВ