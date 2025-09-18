14-г. момиче блъснато от кола на ул „Иван Михайлов“ в Благоевград

Пътен инцидент, при който бе блъснато 14-г. момиче, стана на ул „Иван Михайлов“ в Благоевград, в района на Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“.

По първоначална информация, момичето е излязло внезапно между автомобилите и е блъснато от кола, съобщи за struma.bg пресаташето на полицията Йорданка Шаркова.



Момичето е транспортирано в спешно-приемно отделение. Няма данни за тежки травми, назначени са изследвания.

Движението по улицата временно е спряно. На място се извършва оглед от дежурна полицейска група.

Бетина Георгиева





