140 години от основаването на героичния 13-ти пехотен Рилски полк отбелязаха в село Шишковци

С тържествена церемония жителите и гостите на село Шишковци отдадоха почит на героите от 13-и пехотен Рилски полк и на загиналите жители на селото във войните за национално обединение – Балканската (1912–1913), Първата световна (1915–1918) и Втората световна война (1944–1945).

Възпоменателното събитие се проведе под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и бе организирано от Народно читалище „Ген. Вл. Заимов 2013“ – Кюстендил, Общинската организация на СОСРЗ – Кюстендил, клуб „мл. л-т Вергил Ваклинов“, Кметство Шишковци, Къща музей „Владимир Димитров – Майстора“ и Църковното настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – Шишковци, със съдействието на Община Кюстендил.

Церемонията започна със заупокойна молитва и опело в памет на загиналите за Родината герои. След това присъстващите преминаха в шествие от храма до възпоменателните плочи в центъра на селото, където под звуците на Професионален духов оркестър към Община Кюстендил бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност.

„Героите от 13-и пехотен Рилски полк са пример за любов към Родината. Нито един български войник не е загинал за завоевания, а за защита на нашите изконни земи – всеки сантиметър българска земя. Те са пример и вдъхновение за всеки един наш сънародник и за всяко дете. Именно затова провеждаме такива чествания – за да помним и предаваме завета на нашите предци, които са се борили , за да можем днес гордо да се наричаме свободни българи,“ заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Събитието е част от инициативите, посветени на 140-годишнината от създаването на героичния 13-и пехотен Рилски полк – символ на родолюбие, доблест и жертвеност в българската военна история.