140 години след бурята, която го погълнала: Откриха кораб призрак

След десетилетия проучване на дъното на езерото Мичиган, изследователи най-накрая откриха останките на товарна шхуна, потънала по време на свирепа буря преди почти 140 години край бреговете на Уисконсин, съобщи АП.

Историческото дружество на Уисконсин и Асоциацията за подводна археология в щата обявиха, че екип, ръководен от изследователя Брендън Бейлод, е открил останките на кораба F.J. King. Бейлод заяви в имейл до Асошиейтед прес, че останките са открити на 28 юни. Според съобщението екипът на Бейлод е открил кораба край пристанището на Бейлис, град с около 280 души население на полуостров Дор в Уисконсин, на нос, врязващ се в езерото Мичиган, който придава на щата отличителната му форма.

F.J. King е била 144-футова (43,89 метра) тримачтова товарна шхуна, построена през 1867 г. в Толедо, Охайо, за превоз на зърно и желязна руда. Според съобщението корабът е бил връхлетян от буря край полуостров Дор на 15 септември 1886 г., докато е превозвал желязна руда от Есканаба, Мичиган, до Чикаго, и е потънал.

Изследователи се опитват да намерят F.J. King от 70-те години на миналия век, но противоречиви сведения за местоположението на кораба, когато е потънал, са осуетявали усилията им до момента. През годините потъналият плавателен съд си е изградил репутация сред търсачите на приключения на кораб-призрак.

Байлод предполага, че Грифин, капитанът на шхуната, може да не е знаел къде се намира в тъмнината, когато корабът е потъвал. В хода на проучванията археолозите са използвали радар за странично сканиране, който е открил обект с размери около 42 метра дължина на по-малко от километър от местоположението на фара на брега на езерото. Оказа се, че това е именно изчезналият F.J. King. Байлод пояснява, че корпусът на плавателния съд изглеждал непокътнат и това изненадва изследователите, които са очаквали да го намерят на парчета поради теглото на желязната руда, която шхуната е превозвала. Асоциацията за подводна археология на Уисконсин вече е открила пет останки от кораби през последните три години на територията на щата, допълва АП.БТА





