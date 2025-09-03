144 000 лв. поиска Хаджидимово за отстъпено право на строежа на ФЕЦ върху 232 дка земеделски земи и ливади в с. Блатска

Съветниците одобриха концесия за гнайси в Беслен и строеж на спортни игрища пред местния манастир, както и 14 800 лв. за гости и командировъчни, изхарчени от общинското ръководство през 2024 г.

68 100 лв. ще получи община Хаджидимово за правото на строеж на фотоволтаична централа върху 128 806 кв.м земеделски земи и ливади в землището на с. Блатска. Това е експертната оценка за определяне на пазарната стойност за правото на строеж за обекта, който съветниците одобриха преди 2 г. в полза на инвеститора „АН Солар“ ООД, чиито собственици са Никола Воденичаров и президентът на Българската федерация по канадска борба Асен Хаджитодоров. Още през 2023 г. двамата получиха без търг и конкурс стотици декари земя в хаджидимовското село за ФЕЦ с мощност от 50 МВт и трафопост.

От другите имоти в Блатска, които ще бъдат покрити с фотопанели – около 103 дка, приходът за общината от отстъпеното право на строеж ще е 76 200 лева.

Терените са разделени в 2 отделни договора по изричното желание на инвеститора, според когото така проектирането и изграждането на обекта ще е по-ефективно.

Оценките на терените бяха одобрени от общинските съветници в Хаджидимово на септемврийската сесия.

Местните парламентаристи одобриха и изработване на ПУП-ПЗ на спортно игрище пред Хаджидимовския манастир. Преди 3 месеца обителта поиска разрешение от общината да построи пред дверите си 2 игрища и религиозна сграда. Те са на земеделски земи, за които предстои промяна на предназначението.

Разрешено бе изработването и на друг план за застрояване – в с. Беслен, където „Илинда“ ЕООД с управител Иван Шкевов се кани да направи от земеделски терен кариера за добив на скалнооблицовъчни материали – амфиболови гнайси. Към искането си Шкевов е приложилдоговор за вещно право на ползване на недвижими имоти – общинска собственост от 10.02.2022 г., договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства и решение по оценка на въздействие върху околната среда от 2025 г.

Съветниците приеха още годишния план на бюджета за 2024 г., възлизащ на 16 233 389 лева, и отчета на бюджета, който е в размер на 17 389 950 лв. Сред миналогодишните разходи на общинския кмет Людмил Терзиев в отделни точки бяха гласувани 8372 лева, похарчени от него за посрещане на гости и представителни разходи, други 4326 лв. за същото, но изхарчени от председателя на ОбС, както и командировъчни на Терзиев в размер на 2174,68 лева.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






