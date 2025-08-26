15 еднофамилни къщи планират братята златари Борис и Стефан Костадинови в местността Дългата нива на с. Покровник

Изграждане на 15 еднофамилни къщи планират в местността Дългата нива в село Покровник благоевградските братя златари Борис и Стефан Костадинови. Имотът е точно под тополите, вдясно над къщите на селото, а мястото е изключително атрактивно. Собственик по документи е майка им, педиатърката д-р Кинка Костадинова, и в това си качество е депозирала уведомление за инвестиционното намерение в РИОСВ. В него се посочва, че дълбочината на изкопите, които се планира да се правят, е до 2,80 метра, водоснабдяването на бъдещите жилищни сгради ще е от ВиК мрежата на селото, а отпадните води ще се събират в изгребни ями към сградите.

Целият имот е с площ от 9 570 кв.м и е купен през 2022 г.



В края на ноември 2024 г. с решение на ОбС е изменен Общият устройствен план, като за имота е предвидена жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване. Четири месеца по-късно, в края на март 2025 г., местният парламент разрешава на Кинка Костадинова изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението от „нива“ в „жилищно строителство“. Височината на застрояване следва да е до 10 м, кинт 1,2 и плътност на застрояване до 60%. До имота по кадастрална карта има осигурен достъп за второстепенен път и за селски, горски и ведомствен път. Към момента земята е земеделска и на следващ етап предстои процедура за промяна на предназначението й за ниско застрояване.

Последният етап от процедурите преди старта на строителството е разделянето на имота на 15 парцела, коментираха от общината. Все още не е ясно дали плановете на братя Костадинови са да строят и да продават къщи, или ще изберат да обявят за продажба парцели.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






