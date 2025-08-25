15 колоездачи от Пиперков чифлик и един от Слокощица 9 часа въртяха педали до Рилския манастир, най-малкият участник на 7 г., най-възрастният на 66 г.

В кюстендилското с. Пиперков чифлик дадоха старт на традиционния колопоход с крайна точка Рилски манастир. Дължината на трасето е 80 км, съобщи кметът на селото Христо Христов. Включиха се 16 велосипедисти, от които 15 местни жители и един от съседното с. Слокощица. Седемгодишен е най-малкият участник, а най-възрастният на 66 години. От петимата велосипедисти, участници в първия колопоход през 1981 г., е жив само един – бай Стоян.

Колоездачите бяха екипирани с жълти фланелки с надпис „Велоклуб „Осоговец” – Пиперков чифлик. За прехода участниците се оборудваха с предпазна каска, светлоотразителни елементи на велосипедите и облеклото, червена мигаща светлина отзад и бяла светлина за нощно каране отпред.

Стартът беше даден в центъра на селото, откъдето велосипедистите се отправиха към лобното място на Райчо Христов, един от петимата участници в първия колопоход по случай 1300 години България през далечната 1981 г. Изминати са 1300 км с велосипеди за 21 дни.

16 велосипедисти се отправиха към Рилския манастир По пътя На лобното място на Райчо Христов

Тази година трасето на похода е в поречието на река Струма: през селата Нови чифлик, Невестино, Четирци, Пастух, със спирка на църква „Св. Иван“, с. Скрино, с. Доброво – град Бобошево, с. Слатино, с. Смочево, гр. Рила – до Рилската света обител „Свети Йоан Рилски“. За 9 часа велосипедистите минаха над 80 км, а най-трудните от тях бяха 31 км катерене.

„Колопоходът е част от спортния календар за 2025 г. на община Кюстендил, която за поредна година финансира събитието със сумата от 1000 лв., за което кметство с. Пиперков чифлик изказва благодарности от свое име и от името на велоклуб „Осоговец – 1981 г.”, обобщи Христо Христов, кмет на Пиперков чифлик.

ГЕРГАНА ИВАНОВА





