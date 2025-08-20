152 деца не стигат на Гърмен за паралелки с поне минимален брой ученици, в с. Хвостяне всеки трети чин остава празен

6 докладни записки от директори на училища в цялата община Гърмен потвърдиха тенденцията към непрекъснатото намаляване на децата дори в тази част на Благоевградска област, където семействата обикновено имат по 2-3 деца.

Ръководителите на Обединено училище „Хр. Ботев“ в с. Дъбница, ОУ „П. К. Яворов“ в с. Огняново, ОУ „П. Хилендарски“ в с. Горно Дряново, Обединено училище „Хр. Ботев“ в с. Долно Дряново, ОУ „Д. Талев“ в с. Хвостяне“ и Обединено училище „Св. Кл. Охридски“ в с. Дебрен се оплакаха, че не им достигат деца, затова искат маломерни паралелки. По наредба минималният брой за ученици в подготвителна група е 12, за паралелки от 1 до 4 клас е 16 деца, а от 5 до 12 клас е 18.

На училището в с. Дъбница не му достигат 34 деца от 1 до 12 клас, като най-голяма е липсата на ученици в 6 и 7 клас – по 7 ученици. Очаква се тази есен в класните стаи тук да влязат 144 ученици.

Недостигът на училището в Огняново е от 10 деца в 4 паралелки, в Г. Дряново – 31, в Д. Дряново, където се обучават и хлапетата от Крушево и Крибул, не достигат 22-ма. Отчайващо е положението в с. Хвостяне, където се очаква тази есен да дойдат 54-има ученици, а са нужни още 23-ма за минималната пълняемост на паралелките.

Директорът на с. Дебрен моли за 9 маломерни паралелки, на които не стигат 32-ма ученици. В паралелката на 10 клас например се чакат 10 деца и не достигат цели 8. Прогнозният брой ученици тази есен е 208 деца, без прием в 8 клас.

Общинските съветници одобриха маломерните паралелки, за които няма да са нужни допълнителни средства от общинския бюджет.

Одобрено бе и искането до РУО за формиране на 2 самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици. Те са за първокласниците в с. Хвостяне, където тази есен ще има само 9 деца, и за третокласниците в училището в с. Долно Дряново, които са само 8. Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование тези две паралелки трябва да бъдат дофинансирани от общината съответно с 4824 лв. и 5513 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





