154 години от рождението на Гоце Делчев

154 години от рождението на патрона на града – Гоце Делчев, се навършват днес, на 4 февруари 2026 г.

Вълнуваща вечер подариха на публиката актьорите от Драматичен театър Ловеч, които представиха вчера на сцената в Дома на културата в Гоце Делчев спектакъла „Илинден“. Театралната постановка бе част от събитията, с които общината отбеляза 154 години от рождението на своя патрон – великия революционер Гоце Делчев.

Зрителите на постановката се насладиха на едно различно преживяване –патриотичен спектакъл с много смисъл, емоции и прекрасна актьорска игра. Впечатляващ бе актьора Иван Юруков, който изгради завладяващия образ на Гоце Делчев – Хвъркатият дявол. Спектакълът проследи историята на войводата Гоце Делчев в един от най-героичните и съдбоносни моменти в българската история – Илинденско-Преображенското въстание. Публиката видя един вълнуващ разказ за живота, борбите и идеалите на Гоце Делчев – една от най-светлите фигури в българската национална памет.

Днес, в деня в който се навършват 154 от рождението му, община Гоце Делчев организира тържествено отбелязване на годишнината пред паметника на Гоце на централния площад в града, където бяха положени венци и цветя. На церемонията ще присъства ръководството на община Гоце Делчев, Неврокопският митрополит Серафим, представители на институции, неправителствени организации и политически партии, учебни и детски заведения.