1661 са безработните в Дупнишко, 60% от тях са жени

206 висшисти търсят работа, една трета от регистрираните в Бюрото по труда са с основно и по-ниско образование



Броят на регистрираните в Бюрото по труда в Дупница е 1661 души, което прави равнище на безработица от 7,1% и остава непроменено спрямо месец юли. Най-голям е броят на безработните в община Дупница – 1093 души, следвана от Сапарева баня със 156 и Бобов дол със 150.

През август на трудовата борса в Дупница са се регистрирали нови 222-ма безработни. 110 души пък са започнали работа в същия месец. От тях 71 са постъпили на първичния пазар на труда, а 39 са били включени в проекти, програми и насърчителни мерки за заетост.

Данните показват, че през август броят на новорегистрираните безработни е със 115 души по-малко в сравнение с предходния месец юли. Спрямо миналата година по същото време техният брой пък е намалял с 24. Профилът на безработните показва, че около 30% имат основно и по-ниско образование. С висше образование са малко над 12%, или 206 души. Преобладават жените, които са малко над 60% от всички регистрирани.

През последния месец в дупнишката дирекция на Бюрото по труда са били обявени 198 свободни работни места – 96 на първичния пазар. Традиционно, най-много са предложенията от работодателите в сферата на услугите и търговията, ресторантьорството и хотелиерството, както и обувното и шивашко производство.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





