1670 са безработните в Дупнишко, свободните места най-много в сферата на услугите, търговията и ресторантьорството

От Бюрото по труда отчитат засилен интерес към обучение в дигиталната сфера



Общо 1670 са безработните лица в Дупнишко, показва статистиката на местното Бюро по труда. Равнището на безработица за района на дирекцията, която обслужва общините Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Бобошево, Рила и Кочериново, е 7,1%.

Най-високо е нивото в община Рила – 9,3%, докато най-ниско е в курортната Сапарева баня – 6%, или 169 регистрирани лица на трудовата борса. В Дупница към месец август без работа са 1081 души, което се равнява на 7,3%. Броят на безработните в миньорската община е 160, което прави равнището там 6,7%.

От Бюрото по труда в Дупница отчитат, че до края на месец юли новорегистрираните безработни са 237, което прави 41 души повече спрямо предходния месец. Въпреки това сравнението с миналата година дава повече поводи за оптимизъм, тъй като през 2024 година по това време е имало 146 повече регистрирани.

Нова работа пък са започнали 109 души, от които 97 са устроени на първичен пазар на труда, а 12 по проекти, програми и насърчителни мерки за заетост.

За същия период в местната дирекция са обявени 112 свободни работни места, като едва 36 от тях са на първичен пазар на труда. Най-много работници са търсени в сферата на услугите, търговията, ресторантьорството и хотелиерството. След тях по брой обявени свободни работни места се нареждат обувното и шивашкото производство.

От Бюрото по труда в Дупница коментираха пред репортер на „Струма“, че работят по няколко национални проекта. Те са насочени основно към младежи до 29 години, както и към хора, които се нуждаят от усвояването на нови умения, които да ги направят по-конкурентоспособни на пазара на труда. Доста търсени от младите хора са програмите, които дават им дават възможност да започнат стаж или пък да придобият практически опит. Предпочитана е и опцията, чрез която както младежи, така и по-възрастни получават обучение в дигиталната сфера.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ












