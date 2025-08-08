Радомирските криминалисти откриха 17-г. момиче, обявено за издирване

17-годишна девойка, настанена в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в радомирското с. Дрен напуснала жилището и била обявена за издирване на 04 август тази година. Служители от РУ – Радомир предприели действия за установяването й. Следите повели към апартамент в жилищен комплекс „Арката“. Там момичето било открито и последвал личен обиск при който от нея полицаите иззели пликче, съдържащо суха зелена листна маса, реагирала на канабис при направения полеви наркотест.

Девойката е предадена на служителите от дома в с. Дрен, а по случая е образувана преписка за притежаване на наркотични вещества и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





