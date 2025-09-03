17-г. пианист Ив. Стоилков прослави Петрич, спечели златен медал и специална награда на международен конкурс в Кьолн

17- годишният пианист от Петрич Иван Стоилков спечели златен медал и специална награда за интерпретация на произведение на Й.С. Бах на V международен конкурс ,,Piano rоmm”. Конкурсът се проведе в гр. Кьолн-Нипес, Германия, в средновековната катедрала „Св. Хейнрих Кунигунда”, без възрастови ограничения на участниците.

„В конкуренцията на 107 участници от Япония, Германия, Грузия, Белгия, Италия и Румъния Иван успя да спечели не само първото място, но бе избран за един от четиримата оркестрови солисти за 2026 г.“, гордо съобщиха от Народно читалище „Братя Миладинови-1914“ в петрич.

Ив. Стоилков започва обучението си по пиано именно в музикалната школа към читалището с преподавател Ирина Назърова, както и при Тодор Ковачев по цигулка. През 2025 г. гимназистът получи специалната награда на името на пианиста Антон Диков, а преди 4 месеца спечели Международния клавирен конкурс VIVA PIANO. Сред отличията на младия талант са още „Гран при” на конкурса „Нашите деца свирят Бах“, както и наградата за най-добър изпълнител на фондация „Красимир Гатев“.

Председателят на ОбС – Петрич Светла Данаилова вчера изпрати специални поздрави за поредното престижно отличие на младия пианист и неговата преподавателка, което стана повод за гордост за читалището в южния град.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





