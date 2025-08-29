17-ките на орлетата разтрепериха „Левски“, 18-ките с първа победа срещу безгрешен съперник

Елитните 17-ки на орлетата отстъпиха на „Левски“ с 3:4, но принудиха съперниците да треперят до края на двубоя. Загубата е втора поредна за момчетата на Радослав Бачев след триточковия успех 3:1 във встъпителния кръг срещу „Хебър“, последван от поражението с 0:2 от „Етър“. Сблъсъкът с връстниците от „Герена“ премина под знака на емоциите, в които прегоряха Андрей Нешев от гостите в 83-та мин. и резервата Борис Борисов от домакините дълбоко в добавеното време, пратени преждевременно под душа от главния съдия Георги Спасов. Двубоят тръгна равностойно с откриващия гол на Ернан Ангелов за сините в 12-та мин. от фал и изравнителния на Манол Данчев след заучено положение в средата на полувремето. След почивката стражът на пиринци Методи Иванов извади още три топки от мрежата си за по-малко от десет минути между 53-та и 60-та, когато се разписаха Калоян Деянски, изгоненият впоследствие Нешев и авторът на първото попадение в мача, който е син на бившия нападател на „Левски“ Емил Ангелов-Бабангида. Секунди след заплашителното набъбване на разликата капитанът на зелено-белите Кирил Пецев извади своите от шока, намалявайки изоставането, а интригата върна в 83-та мин. Юри Каменаров. Късният щурм на отчаянието внесе допълнителна драма в срещата, но не и промяна в резултата. „Допуснахме много груби грешки в защита и беше трудно да ги наваксаме. Наложи се да направя двойна смяна, след като влезлият Бойко Спасов получи удар в бедрото и не можа да продължи. Неговият сменник обаче взе, че си изкара червен картон. В самия край можехме да изравним, ако реферът не беше подминал нарушение срещу наш играч в наказателното поле“, обобщи случилото се в мача наставникът Радослав Бачев.



18-ките на „Пирин“ постигнаха първата си победа в кампанията с 3:2 над „Нефтохимик“, който тръгна в първенството с летящ старт 2 от 2 и пълен актив от 6 т., за да види края на безгрешната си серия на стадион „Мусала“ в Рила. Андреа Николов изведе домакините напред в 10-та мин., след още пет Максим Киряков изравни, а Ивайло Иванов възстанови аванса на орлетата малко преди почивката. Методи Кокалков бе точен в 74-та мин., силите на бургазлии стигнаха само за гола на Борис Маринов в 81-та мин.

„ПИРИН“ /17/: Методи Иванов, Алекс Кепов, Юри Каменаров, Александър Чинкаров, Кристиян Кръстев, Виктор-Крум Танев, Иван Стоилов /77-Даниел Тилев/, Манол Данчев, Мартин Забунов /60-Бойко Спасов, 83-Борис Борисов/, Александър Георгиев /60-Кевин Шериф/, Кирил Пецев.

„ПИРИН“ /18/: Преслав Стоянов, Андреа Николов /81-Мартин Гогов/, Георги Диманчев, Даниел Камбошев /89-Мирослав Шопов/, Димитър Стойков /61-Атанас Бухов/, Ивайло Иванов, Калоян Ангелов, Марио Янков, Методи Кокалков /81-Марио Томанов/, Иван Георгиев, Наско Атанасов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





