17 маломерни и две слети паралелки за учебната 2025/2026 г. в пет общински училища одобриха съветниците в Белица

Отпуснаха 4240 лв. еднократна финансова помощ за лечение на 18 души

Единодушно общинските съветници в Белица одобриха предложение общината да кандидатства с проект „Инсталиране на фотоволтаична система на сграда, в която се предоставят три вида социални услуги, закупуване на електрически автомобил и монтаж на зарядна станция в община Белица“. По време на редовната сесия вчера бяха разгледани и гласувани общо 15 точки.

Общинският съвет одобри формирането на маломерни и слети паралелки в училищата и тяхното дофинансиране за учебната 2025/2026 година. В част от предложението се посочва, че Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование допуска изключения и дава възможност на общинските съветници да вземат решение за формиране на маломерни и слети паралелки, както и за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес.

В тази връзка, по мотивирано искане от директора на съответното училище, придружено от становище на началника на Регионалното управление на образованието – гр. Благоевград, в училищата могат да се формират и при необходимост да се дофинансират маломерни и слети паралелки. В изпълнение на наредбата в община Белица са постъпили искания от директорите на пет общински училища за формиране на 17 маломерни и две слети паралелки за учебната 2025/2026 година.

Маломерни паралелки ще бъдат сформирани в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Белица – II „а“ клас с 13 ученици, II „б“ с 12, V „б“ с 14 и VII „а“ с 15 ученици; в Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Белица – XII „а“ клас с 16 ученици; в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Краище – II „а“ и II „б“ клас с по 13 ученици, IV „а“ с 14, IV „б“ с 15, както и VII „а“ и VII „б“ – съответно с по 15 ученици. В Начално училище „П. Р. Славейков“ – с. Дагоново се образува слята паралелка I-II клас с 13 ученици, слята паралелка III-IV клас с 18 ученици и подготвителна група с десет деца.

Общинският съвет в Белица одобри предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица от община Белица за месец август 2025 г. От проведеното заседание на 18 август на комисията, назначена от кмета на общината, е установено, че има подадени молби от хора с хронични заболявания, но според представените епикризи в момента не се налагат спешни медицински процедури. Според решението на комисията в голям процент от молбите за отпускане на еднократна финансова помощ се касае за хора, които многократно са подпомагани от общината. Комисията е предложила еднократна финансова помощ да бъде отпусната на най-спешните и неотложни случаи от медицинска гледна точка. За отпускане на еднократна финансова помощ са предложени общо 18 души, като общата сума е 4240.00 лева, се посочва в предложението по точката, съобщи БТА.

Съветниците приеха общинския годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Белица. В частта по точката се посочва, че целта на плана е да очертае приоритетите, мерките и ресурсите, необходими за поддържане, разширяване и подобряване на мрежата от социални услуги, като се гарантира съответствие с дългосрочната визия, заложена в стратегията за развитие на социалните услуги на национално и общинско ниво. Сред ключовите приоритети са подобряване на условията на живот и повишаване качеството на предоставяните услуги за деца и възрастни, предоставяне на социални услуги, помощ и подкрепа на нуждаещите се в тяхната обичайна среда, както и ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи.

Сред проектите, които се реализират на територията на община Белица със социална насоченост, е проектът „Топъл обяд“. Дейностите по проекта се финансират по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Целевата група са лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери.

Друг проект е „Иновативни здравно-социални услуги в община Белица“. Целевата група са самотно живеещи лица с увреждания и възрастни хора в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване. Капацитетът на обслужваните потребители е 30 души.





