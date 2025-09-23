17 пожара гасиха огнеборците в Кюстендилско

17 пожара са гасили екипи на районните служби ПБЗН в областта за времето от 19 до 22 септември. Един от тях е причинен от късо съединение в ел.табло в с. Мламолово, унищожени са 3 електромера.Другите пожари са причинени поради небрежност, щети не са допуснати. Пожарът в землището на с. Крайници е обхванал площ от 25 дка, горели са сухи треви, угасен е от 3 екипа на РСПБЗН Дупница.

Продължава доугасяването на пожара, който възникна в Рила планина на 9 септември. Той е ограничен на площ от 1100 дка и слиза от южната страна към река Илиина. Днес на терен ще работят екип от пожарникари и 2-ма горски служители.





