1739  безработни регистрирани в Кюстендилско, 170 с висше образование, най-много без ценз и професия – 1125 души

В Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил са регистрирани 1739 безработни лица, което представлява равнище на безработица от 9,02%. Данните са изчислени на база последното преброяване на икономически активното население от 2021 г., според което броят на трудоспособните в обхвата на бюрото е 19 276 души.

Най-голяма е групата на безработните без специалност и професия – 1125 души. Следват специалистите – с 392 регистрирани лица, и тези с работнически професии – 222-ма. По образователен признак с начално и по-ниско образование са 648 души, със средно – 559, от които 438 със специално и професионално образование. С висше образование са регистрирани 170 безработни, предаде „Фокус”.

Сред рисковите групи на пазара на труда преобладават жените – 1036. Младежите до 29 години са 293, лицата с намалена трудоспособност – 162, а над 50-годишна възраст са 636. Продължително безработни са 642-ма души.

През септември на работа са постъпили 174 лица, от които 51 са младежи до 29 години, а 23 са продължително безработни. Чрез посредничеството на Бюрото по труда работа са започнали 111 души. В програми и проекти, включително по Програма „Развитие на човешките ресурси“, участие са взели 38 души.

На първичния трудов пазар в региона са обявени 156 свободни работни места, а по програми и мерки – 29. Най-много позиции са за работнически професии (68,9% от всички), включително машинни оператори, монтажници и квалифицирани строителни и металообработващи кадри. Следват работни места в сферата на търговията, услугите и охраната. За специалисти и ръководни кадри са обявени 27 позиции, като сред тях доминират преподавателските.