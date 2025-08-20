18-годишен порно модел се подигра на работещите жени: „Мразете ме, но печеля!“

Новата звезда на OnlyFans Лил Тей критикува жените над 25 години, които трябва да работят, съобщава Page Six.

В ново видео 18-годишното момиче заяви, че наемната работата може да се счита за признак на провал и призова жените да се присъединят към платформата за възрастни. „Ако си над 25 години и все още работиш от 9:00 до 17:00 часа, си губеща“, каза Тей.

Порно моделът твърди, че е спечелила над милион долара в рамките на часове след създаването на профил в OnlyFans. „Кого го е грижа какво мислят другите хора? Пусни линк като мен и печели пари“, продължи тя, добавяйки, че семейството ѝ се е „отрекло“ от нея заради този избор. Тей критикува и традиционното образование: „Харвард никога нямаше да ми помогне да печеля осемцифрена сума. Затова се отказах и започнах да споделям линкове към моите видеоклипове.“

Лил Тей създаде профил в платформата за възрастни на 29 юли, в деня, в който навърши 18 години. Преди това тя анонсира предстоящата си поява в OnlyFans сред своите абонати в продължение на седмица. На 3 август тя показа скрийншотове на рекордните си приходи. Това предизвика дебат за етиката на поведението ѝ. „Мразете ме колкото искате, но Лил Тей печели“, коментира тя успеха си във видео обръщение към феновете.

