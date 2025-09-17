18-годишна водачка на „Ауди“ отне предимство и блъсна велисипедист на кръстовище в Благоевград

На 16.09.2025 г. около 14:20 часа в района на кръстовище между ул. „Полк. Дрангов“ и ул. Воден“ в гр. Благоевград е станало ПТП, при което лек автомобил „Ауди“ с 18-годишна водачка от града, завивайки на ляво не е пропуснал и е блъснал велосипед „Жингшен“, управляван от 66-годишен благоевградчанин. В резултат на инцидента, велосипедистът е пострадал с охлузни и порезни рани в областта на главата и тялото, както и с фрактура на шийни прешлени, ляв крак и гръдна кост. Настанен е за лечение в МБАЛ-Благоевград. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.





