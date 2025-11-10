18-годишна водачка от Дупница е с болки в главата след като софиянец я засече АМ „Струма“

На 09.11.2025 г. около 19:00 часа в района на бензиностанция на АМ „Струма“ след ГКПП-Кулата, лек автомобил „Субаро“ с 68-годишен водач от гр. София, излизайки от бензиностанцията е отнел предимството на лек автомобил „Мерцедес“ с 18-годишна водачка от гр. Дупница, в резултат на което момичето е пострадало с болки в областта на главата. Направените проби с технически средства за употреба на алкохол са отрицателни.

На 08.11.2025 г. около 09:05 часа на ПП1 Е-79 между с. Дамяница и гр. Сандански, лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 19-годишен младеж от с. Ново Делчево, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в съседната пътна лента и е ударил странично насрещно движещ се лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 57-годишен мъж от гр. Сандански. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

На 09.11.2025 г. около 13:40 часа в местността „Лаката“, землище на с. Кочан, колесен трактор с 53-годишен водач от с. Кочан е излязъл в дясно от земния път и е допуснал ПТП, при което 36-годишен пътник в него от същото село е пострадал с контузия на рамото. Направената на водача проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна.