18-г. благоевградчанин блъсна пешеходец при маневра

На 02.09.2025 г. около 07:50 часа на ул. „А. Константинов“ в гр. Благоевград е станало ПТП, при което лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с 18-годишен водач от града, поради извършвани ремонтни дейности е спрял в района на кръстовището между ул. „Братя Миладинови“ и ул. „А. Константинов“ и предприемайки маневра на заден ход е блъснал 73-годишен благоевградчанин. Пешеходецът е пострадал с фрактура на китката. На водача на автомобила и пешеходеца са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни. На водача е направена и проба с техническо средство за употреба на наркотик, която също е отрицателна.





