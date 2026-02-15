18-г. петричанин стана юношески шампион по борба в най-многолюдната категория

18-годишният петричанин Христо Драгнев, който защитава цветовете на „Левски“, стана републикански шампион по борба на националното първенство за юноши и девойки до 20 г., проведено в зала „София“, където в двата пола се пуснаха 213 състезатели /185+28/ от 43 клуба. Тийнейджърът от южния град триумфира в една от най-многолюдните категории до 70 кг, в която аспирации към отличията бяха заявили 27 претенденти. В квалификационния кръг той преодоля с технически туш Георги Щерев /ЦСБ/, на осминафиналите залепи плещите на тепиха на Емир Емир /ДКА/. Успешният му ход продължи с нов технически туш срещу Аксел Кадир /Исперих/, на предпоследното стъпало бе победен Виктор Станчев /Черноморец/, а в битката за златото надви съотборника си Калоян Стоянов, младежки еврошампион от миналата година, също роден в Югозапада. В схватката на земляците Драгнев поведе с 11:4 и 29 секунди преди края тушира опонента си, прилагайки „Драгиевата хватка“, за да грабне по безапелационен начин титлата плюс 25 ранкинг точки за отборната подредба.
Броени дни преди това младокът бе хвърлен на държавното за мъже в Сливен, където завоюва бронзов медал за всеобща изненада. В Града на сините камъни загуби в първия кръг, но след като бе изтеглен напред от съперника си, спечели 2 победи на репешажите, преди да се наложи и в директната битка за 3-то място. Любопитното е, че състезанието при мъжете беше първо за таланта от Петрич след претърпяната сериозна контузия на коляното, поставила под въпрос бъдещата му кариера. За щастие това не се случи и 7 месеца по-късно се завърна по-силен отпреди. Сега взорът му е отправен към следващото републиканско през май, отново в Сливен, където целта е отново титлата, която би трасирала пътя към световния шампионат в средата на август в словашката столица Братислава.
Хр. Драгнев влиза в залата в родния си град под ръководството на Цветан Христов. След като навърши 12 г., премина в ЦСКА, но си тръгна оттам заради треньорски неразбории и от близо 3 г. носи трикото на „Левски“.
СТАНЧО СТАНЧЕВ