18-г. петричанин стана юношески шампион по борба в най-многолюдната категория

18-годишният петричанин Христо Драгнев, който защитава цветовете на „Левски“, стана републикански шампион по борба на националното първенство за юноши и девойки до 20 г., проведено в зала „София“, където в двата пола се пуснаха 213 състезатели /185+28/ от 43 клуба. Тийнейджърът от южния град триумфира в една от най-многолюдните категории до 70 кг, в която аспирации към отличията бяха заявили 27 претенденти. В квалификационния кръг той преодоля с технически туш Георги Щерев /ЦСБ/, на осминафиналите залепи плещите на тепиха на Емир Емир /ДКА/. Успешният му ход продължи с нов технически туш срещу Аксел Кадир /Исперих/, на предпоследното стъпало бе победен Виктор Станчев /Черноморец/, а в битката за златото надви съотборника си Калоян Стоянов, младежки еврошампион от миналата година, също роден в Югозапада. В схватката на земляците Драгнев поведе с 11:4 и 29 секунди преди края тушира опонента си, прилагайки „Драгиевата хватка“, за да грабне по безапелационен начин титлата плюс 25 ранкинг точки за отборната подредба.

Хр. Драгнев на най-високото стъпало на почетната стълбичка



Броени дни преди това младокът бе хвърлен на държавното за мъже в Сливен, където завоюва бронзов медал за всеобща изненада. В Града на сините камъни загуби в първия кръг, но след като бе изтеглен напред от съперника си, спечели 2 победи на репешажите, преди да се наложи и в директната битка за 3-то място. Любопитното е, че състезанието при мъжете беше първо за таланта от Петрич след претърпяната сериозна контузия на коляното, поставила под въпрос бъдещата му кариера. За щастие това не се случи и 7 месеца по-късно се завърна по-силен отпреди. Сега взорът му е отправен към следващото републиканско през май, отново в Сливен, където целта е отново титлата, която би трасирала пътя към световния шампионат в средата на август в словашката столица Братислава.

Хр. Драгнев влиза в залата в родния си град под ръководството на Цветан Христов. След като навърши 12 г., премина в ЦСКА, но си тръгна оттам заради треньорски неразбории и от близо 3 г. носи трикото на „Левски“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ