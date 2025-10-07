180 дни достатъчни на благоевградската фирма „Браво строй“ ЕООД да освети стадиона в с. Рилци

180 дни са достатъчни на благоевградската фирма „Браво строй“ ЕООД да освети стадиона в с. Рилци. Това става ясно от работно заседание на комисията, назначена да проведе процедура за избор на изпълнител на поръчката на община Благоевград. Фирмата на Димитър Янков-Кенеди е декларирала в офертата си, че 60 календарни дни са й нужни за проектиране и още 120 дни за изпълнение на строително-монтажните дейности. В проектната документация на общината бе посочено време за изпълнение не повече от 240 дни.

Офертата на „Браво строй“ ЕООД е оценена от комисията с максималните 100 точки като икономически най-изгодна с оптимално съотношение качество-цена. Предложената сума за изпълнение на заданието е 222 442 лв. без ДДС, с 2478 лв по-малко от максималната посочена от общината.

Както вестник „Струма“ писа, поръчката визира осветление на трите футболни игрища на стадиона, като по време на монтажните дейности тренировките на стадиона няма да спират и ще продължат да се провеждат по утвърдения график.

Очаква се в близките дни кметът на Благоевград Методи Байкушев да издаде заповед за избор на изпълнител на база на решението на комисията и да се пристъпи към подписване на договор за изпълнение на поръчката.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА