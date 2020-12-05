187 новозаразени с коронавирус в Благоевград, 117 в Кюстендил, 67 в Перник

3614 са новите случаи на коронавирусна инфекция при направени 9 530 PCR теста. Това показват данните в единния информационен портал към полунощ. Положителни са 37.9% от направените проби. 2536 души са излекуваните през последното денонощие, починали са 147. В болниците остават над 6700 пациенти, в интензивно отделение са 504 души.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 187; Бургас – 257; Варна – 249; Велико Търново – 97; Видин – 21; Враца – 135; Габрово – 76; Добрич – 55; Кърджали – 26; Кюстендил – 117; Ловеч – 40; Монтана – 56; Пазарджик – 99; Перник – 67; Плевен – 110; Пловдив – 380; Разград – 24; Русе – 130; Силистра – 94; Сливен – 102; Смолян – 34; София област – 92; София (град) – 675; Стара Загора – 223; Търговище – 18; Хасково – 109; Шумен – 76; Ямбол – 65.

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