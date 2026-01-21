19-г. без книжка бяга от полицията в Кюстендил

Досъдебно производство за управление на МПС от неправоспособно лице е образувано вчера в РУ Кюстендил. 19-годишният водач на л.а. „Ауди“ не се е подчинил на подаден сигнал от полицаи със стоп палка за спиране, опитал да избегне контрол. Минути по-късно водачът спрял на ул. „Вола“ в града и опитал заедно с пътниците в автомобила да избяга. Пътните полицаи и криминалисти от РУ Кюстендил са ги задържали. Тестът на водача за употреба на алкохол е отрицателен, отказал е да му бъде направен тест за употреба на наркотични вещества. За случая е уведомена прокуратурата.