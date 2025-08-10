19- г. Венита Манастирска от Кюстендил стана „Лице на публиката” на двоен конкурс за красота край морския бряг

Венита Манастирска от Кюстендил бе избрана за „Лице на публиката“ на проведените преди дни край морето конкурси „Кралица на Свети Влас 2025” и „Мис Несебър 2025”.



В престижното събитие участваха неомъжени момичета от цялата страна на възраст от 18 до 28 г., притежаващи красота, грация, самочувствие и увереност.

С титлата „Мис Несебър 2025” се окичи Емили Топалова от гр. Смолян. 19-годишната красавица има големи амбиции в сферата на медицината, като й предстои да изучи професията „Лаборант“ в Медицинския колеж в гр. Пловдив.

„Кралица на Свети Влас 2025” стана Гергана Василева, на 19 г., от гр. Пловдив. Тя е учила „Моден дизайн“, но има желание за професионално развитие в сферата на интериорния дизайн.

Наградата „Лице на публиката“ беше връчена на Венита Манастирска, на 19 г., от гр. Кюстендил. Тя грабна журито и зрителите със своята широка усмивка и сценично поведение. Завършила е Езикова гимназия в родния си град, а тази година ще продължи образованието си със специалност „Международни икономически отношения“ в УНСС. Спортът й е помогнал да изгради ценни качества, дисциплина и упоритост. Конкурсите, ревютата и фотосесиите са възможност да излезе от зоната си на комфорт и да се зареди с положителни емоции.

До финала за участие в надпреварата бяха допуснати 12 финалистки, които се бориха за титлите. Представянето премина в 3 тура.



За разлика от редица други подобни модни конкурси, събитието не заложи на познатия кръг по бански костюми, тъй като набляга на качествата на дамите, тяхната харизма, професия, сценично поведение, имидж, репутация, личен стил. Освен външния вид и държанието на участничките, ценени качества и преимущества бяха още високата културна осведоменост и морални ценности.





