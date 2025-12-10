19-г. студентка в ЮЗУ от Бяла Слатина загина на място при катастрофа край Бобов дол/ОБНОВЕНО/

Деветнайсетгодишно момиче от Бяла Слатина, студентка в ЮЗУ – Благоевград, е загинало при катастрофа в района на Бобов дол във вторник. Сигналът за катастрофата е постъпил в 21:40 ч. в Областната дирекция на МВР – Кюстендил на телефон 112.

На 9 декември на път в района на град Бобов дол, област Кюстендил, в близост до бензиностанция, водачка на лек автомобил „Фолксваген”, на 21 г., е нарушила правилата за движение, вследствие на което превозното средство се е ударило в крайпътно дърво. При пътнотранспортното произшествие е загинала на място 19-годишната Криси П. Пътуващата в автомобила 25-годишна Г.Г. е получила тежка телесна повреда и е транспортирана за лечение в столично болнично заведение с опасност за живота. Загиналото 19-г. момиче и 25-г. собственичка на автомобила са били спътници в колата.

Досъдебното производство е започнало с оглед на местопроизшествието и разпит на свидетели. Лекият автомобил е иззет като веществено доказателство.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил се извършват процесуално-следствени действия по досъдебно производство за престъпление по транспорта, извършено по непредпазливост, с причиняване на смърт и тежка телесна повреда. Деянието е квалифицирано по чл. 343, ал. 4, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Водачът на автомобила – 21-годишната Д.С., е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Взета й е кръвна проба за изготвяне на химическа експертиза.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Десислава Василева, директорка на гимназията, в която е учила загиналата студентка, написа във Фейсбук:

„Днес загубихме една прекрасна девойка. Гласът, усмивката и смехът на която до миналата година огласяше стаите и коридорите на ПАГ „Н.Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина. Криси – нашата Криси – беше светлина, която докосваше всички около себе си.

Последната снимка на Кристин

Войната по пътищата отне един млад, крехък и толкова ценен живот. Тя беше наша гордост, нашето момиче, нашата знаменоска, която с достойнство и чест носеше училищното знаме.

Днес училището ни е по-тихо. Сърцата ни са по-тежки.

Но споменът за нейната доброта, нежност и чиста усмивка ще остане завинаги с нас”.

Директорката Д. Василева публикува снимка с Криси

ИВАН ИВАНОВ

