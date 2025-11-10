19 души от колектива на 3 ОУ дариха кръв за намушканата с нож в центъра на Благоевград Инна

В рамките на три часа днес 19 души от колектива на благоевградското 3 ОУ „ Димитър Талев“ дариха кръв за намушканата с нож в центъра на града Инна Илиева. Припомняме, че инцидентът се случи около 11 часа в петък, когато младата 37- годишна жена стояла на кафе в подплощадното пространство със свои притятелка. Ненадейно бива нападната с нож от криминално проявеният Георги Мирчев- Фрико, който й нанася множество удари по шията, гърдите, ръцете…Следват две животоспасяващи операции, извършени от специалисти на УМБАЛ Благоевград, начело с директора на болницата д-р Димитър Димитров, а от раните си младата жена губи голямо количество кръв.

„ Веднага след като разбрахме за инцидента в петък, започнахме да правим организация. Имаме специална вайбър група на учителите от 3 ОУ за спешни случаи, която до този момента не бяхме използвали и да не дава Господ да ползваме за в бъдеще. Написах на колегите какво се е случило и апелирах който може да дари кръв. Умишлено акцентирах на „който може“, защото има хора, които искат, но поради една или друга причина не могат да са кръводарители“, сподели директорът на 3 ОУ Васил Чолаков. Акцията се провежда днес, като в рамките на 3 часа /от 8 до 11 часа/ през Кръвни център минават 19 души от 3 ОУ. Пръв кръв дарява директорът Чолаков. Той коментира, че чрез акцията са искали да помогнат на Инна и да подкрепят нейната майка , която е учителка в училището.

Добрата новина е, че пациентката е екстубирана и вече не е на изкуствена белодробна вентилация. Контактна е и адекватна.

